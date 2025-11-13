Антикоррупционные органы Украины начали получать угрозы

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны начали получать угрозы после обысков у соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее министры энергетики и юстиции Украины ушли в отставку на фоне коррупционного скандала. НАБУ объявило о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов.

Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский. Как сообщают украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

По данным украинских СМИ, после обысков у Миндича сотрудники НАБУ и САП начали получать угрозы «ответкой». В статье подчеркивается, что с июля в офисе Зеленского начали делать вид, что «Миндича не существует».

Расследование против Миндича считается одной из причин летней попытки Зеленского лишить антикоррупционные органы независимости. Зеленский подписал закон, подчиняющий эти ведомства генпрокурору Украины. Однако в итоге Зеленскому пришлось отступить на фоне протестов и критики со стороны западных союзников Украины.