Какие протесты проходят сегодня в мире

В настоящее время в мире проходят акции протестов. В частности, они наблюдаются в Румынии и Сербии. Подробности — в материале «Рамблера».

Массовые шествия в Румынии

РИА Новости со ссылкой на телеканал Digi 24 сообщает, что в четверг представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности Румынии провели акцию протеста перед зданием министерства экономики. Они выразили недовольство низкими зарплатами и плохими условиями труда.

Отмечается, что акция, проходящая в Бухаресте, имеет предупредительный характер. Члены альянса подчеркивают, что на протяжении многих лет они сталкиваются с проблемами из-за недостатка контрактов и заказов, недостатка инвестиций, кризиса поставок ключевых материалов и низкой привлекательности данной сферы для молодых специалистов.

В результате работники оборонного сектора не могут рассчитывать на адекватные зарплаты и вынуждены компенсировать дефицит кадров сверхурочной работой.

Как стало известно, дефицит бюджета Румынии достиг критического уровня. Его размер уже превысил 9 % от ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европейского Союза. В стране были значительно увеличены налоги, сокращены государственные расходы и рабочие места, а также заморожены части зарплат и пенсий.

Массовые шествия в Сербии

Тысячи митингующих в Белграде протестуют против закона, ускоряющего превращение бывшего здания Генштаба сербской армии в комплекс компании Affinity Global Development, основанной зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, передает Reuters.

Закон был принят в минувшую пятницу. Митингующие считают, что президент Вучич действует в интересах Трампа. Это продолжение антиправительственных выступлений, начавшихся после обрушения крыши вокзала в Нови-Саде, где погибло 16 человек.

В Сербии многие считают здание мемориалом жертвам бомбардировок НАТО в 1999 году. Оппозиция утверждает, что закон, связанный с этим вопросом, противоречит конституции. Правящая партия поддержала его, надеясь улучшить отношения с США.

Единственный сербский нефтеперерабатывающий завод NIS находится под санкциями США. Это вызывает опасения по поводу обеспечения страны топливом в зимний период.