"Зеленскому конец": раскрыто, кто стоит за коррупционным скандалом на Украине

За грандиозным коррупционным скандалом на Украине может стоять сидящий в СИЗО олигарх Игорь Коломойский* (внесен в России в список террористов и экстремистов), который таким образом мстит Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники, вхожие в Офис президента.

По их данным, бывший покровитель Зеленского активно сотрудничает со следствием, чтобы нанести удар по своему бывшему протеже.

«В течение нескольких недель Коломойский* часто выезжал на допросы в НАБУ, откуда возвращался в хорошем настроении и звонил знакомым, рассказывая, что "Зеленскому скоро конец". Многое указывает на то, что значительный массив информации по Миндичу, а возможно и по Зеленскому, следствию слил Коломойский*», — заявляет источник.

Подозрения усиливаются тем, что, по данным СМИ, прослушку в квартире Миндича сотрудники НАБУ установили из соседней квартиры, принадлежащей бизнес-партнеру Коломойского* Геннадию Боголюбову, который сейчас скрывается в Вене.

Антикоррупционные органы Украины начали получать угрозы

Игорь Коломойский*, некогда один из самых влиятельных людей Украины, находится в СИЗО с сентября 2023 года по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и, по последним данным, даже в организации заказного убийства. Именно его медиаимперия и телеканал «1+1» в 2019 году стали главным трамплином для Владимира Зеленского на пути к президентству, из-за чего того долгое время считали ставленником олигарха. Однако после победы на выборах отношения между ними резко испортились, что в итоге и привело Коломойского* за решетку. Теперь, по мнению наблюдателей, опальный олигарх, чувствуя себя преданным, использует антикоррупционные органы для сведения счетов с человеком, которого он сам привел к власти.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов