«Американцы не простят»: на Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

Владимир Зеленский выбрал европейцев, а не США, и этим нажил себе множество недоброжелателей, заявил News.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.

По его словам, Зеленскому пришлось делать выбор, так как страны Запада «не пели в унисон».

«Выбирая одну сторону, вторую ты тут же приобретаешь в качестве врага. Дурачок Зеленский сделал выбор. А может, не дурачок. Может, слава Богу, что Господь лишил его разума. Он выбрал британцев, европейцев. Американцы не простят, что Зеленский решил их кинуть», — уверен Марков.

Он усомнился в том, что Зеленский «сможет выплыть», и призвал посмотреть, «доживет ли тот со всей своей бандой до нового года».

«Человек, который тонет, он же думает, что он выплывет, но это происходит не всегда. А эти потонут. И рано или поздно им придется ответить за все, что они сотворили с Украиной», — констатировал экс-депутат Верховной рады.

Напомним, что в настоящее время на Украине разворачивается масштабный коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже предъявило обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.

По версии следствия, группа высокопоставленных лиц системно получала откаты в сфере энергетики. А обыски были проведены, в том числе и у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким другом и «кошельком» Зеленского.