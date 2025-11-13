Орбан объявил о жестком решении против «военной мафии» на Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что после коррупционного скандала на Украине Венгрия «точно не будет» помогать Киеву. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее министры энергетики и юстиции Украины ушли в отставку на фоне коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов.

Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, близким соратником Владимира Зеленского. Миндич - совладелец компании «Квартал 95», основанной Зеленским. Как сообщают украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

Орбан: Украина вряд ли сохранит государственность

НАБУ опубликовало серию аудиозаписей, которые, по мнению следователей, доказывают заговор. Разговоры на всех записях ведутся на русском языке. На одной из них чиновники обсуждают увеличение откатов за строительство защитных сооружений для энергетических объектов с десяти до 15 процентов.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с Зеленским разоблачена. Министр энергетики уже ушла в отставку, а главный подозреваемый бежал из страны», - так это прокомментировал Орбан.

Он назвал ситуацию на Украине «хаосом, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков». Политик заявил, что Будапешт найдет лучшее применением своим деньгам.

«Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину», - подчеркнул Орбан.

Он добавил, что после всего этого Венгрия «точно не поддастся финансовым требованиям и шантажу» со стороны Зеленского. По мнению политика, Брюсселю «давно пора понять, куда на самом деле уходят их деньги».