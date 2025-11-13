В одной стране Европы перестали верить новостям о «российских дронах»

Бельгийские граждане все менее верят в сообщения СМИ о якобы «российских беспилотниках», появляющихся над страной.

Об этом сообщает местная газета DH.

«(Жители Бельгии – «Газета.Ru») все больше и больше ставят под сомнение факты (пролетов – «Газета.Ru») над критическими объектами, видя в этом медийные и политические манипуляции», — говорится в сообщении издания.

В последние годы, констатирует DH, доверие граждан Бельгии к госинститутам «размывается».

Днями ранее бельгийские СМИ сообщали, что три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были замечены в воскресенье вечером над атомной электростанцией Doel в Бельгии.

7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж приостановил работу из-за неизвестного беспилотника. Инцидент стал вторым за неделю поводом приостановки работы в аэропорту Брюсселя из-за дрона. Похожие случаи происходили и в других частях Европы, в том числе в Копенгагене, Осло, Ольборге и Мюнхене.