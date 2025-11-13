Под стенами мэрии в Париже разбили палаточный лагерь 200 семей мигрантов

Порядка 200 семей мигрантов, включая нелегальных, устроили акцию протеста, организовав палаточный лагерь под стенами мэрии в Париже.

Об этом сообщает агентство Ruptly.

Отмечается, что они требуют предоставить им документы, жильё и осуждают «агрессивную европейскую политику».

Ранее СМИ писали, что сотрудники французской полиции прокалывают надувные лодки мигрантов, которые пытаются перебраться через пролив Ла-Манш и попасть в Британию.