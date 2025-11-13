«Стремительное разрушение»: как ЕС манипулируют Украиной

Никита Бородкин

Брюссель похвалил Киев за успехи в евроинтеграции, что Владимир Зеленский назвал лучшей оценкой его политики. Как сообщает РИА Новости, доклады Еврокомиссии тем временем свидетельствуют, что Украина лишь немного опережает Грузию, которой вовсе отказали в перспективе вступления в ЕС.

Хотя попытку Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства критиковали на Западе, авторы доклада ЕК не стали заострять на этом особое внимание. Еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что Украина заняла почетное 4 место из 10 среди кандидатов в ЕС. Обошли Украину Черногория, Албания и Молдавия. В аутсайдерах Грузия, частично признанное Косово, Босния и Герцеговина, а также Турция. Сербию и Северную Македонию упрекнули в недостаточной последовательности, а Белграду также указали на недопустимость сближения с Москвой.

Украинское издание «Европейская правда» составило на основе доклада таблицу с промежуточными результатами реформ. Журналисты пришли к выводу, что по ряду важных направлений Киев находится на одном уровне с Тбилиси или даже отстает. Сейчас Украина готова к вступлению в ЕС на 2,4 балла, а Грузия, за год лишившаяся одного пункта из-за эскалации конфликта с Брюсселем, на 2,1. По степени соответствия ценностям Европы Украина незначительно обходит Грузию — 2,2 балла против 1,7.

Однако украинские власти хвалят, а грузинские — ругают. Кос заявила, что откат демократии «никогда не был столь глубоким», а ЕС наблюдает якобы «стремительное разрушение верховенства закона и серьезные ограничения основных прав». Грузию сейчас считают кандидатом лишь формально. На форум по расширению в Брюсселе 18 ноября представителей Тбилиси не пригласили.

«Европейская правда» тем временем отмечает, что при текущих темпах Киев попадет в Евросоюз в лучшем случае через 22 года. Кос тем временем утверждает, что переговоры завершатся уже в 2028 году, после чего потребуется пара лет для доработки документов. Это при том, что Венгрия, Чехия, Словакия и Польша против евроинтеграции Украины.

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что выводы ЕК не имеют ничего общего с реальной евроинтеграцией. Он отметил, что по экономическим критериям в ЕС к 2030 году должны вступить Сербия и Турция, но никак не Украина. Более того, эксперт считает, что Киев не попадет в ЕС, ведь «никто не хочет связываться с бедными странами».

Политолог Константин Бондаренко отмечал, что еще в 90-е евроинтеграция стала для многих украинцев чем-то вроде религии, однако говорить о реальной ситуации на Западе было не принято. Впервые украинцы обожглись о свои мечтания после вступления в силу ассоциации с ЕС: оказалось, что Киев за пару недель выбирает квоты по зерну, а в некоторых категориях и за пару дней, однако взамен открывает свой рынок для Запада.

«Но это никого не отрезвило. Для вступления в ЕС требовалось ликвидировать две трети предприятий, потому что они не нужны европейцам», — говорил он в интервью для одного из украинских изданий.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин и вовсе подчеркивает, что доклад является стимулом продолжать конфликт — все это не более чем манипуляция. Когда ЕК объявит, что в ЕС утратили интерес к Киеву, страна погрузится в хаос. Пока этот ресурс еще нужен Брюсселю — значит, он продолжит кормить украинцев обещаниями.