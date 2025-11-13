Мирзиёев назвал урегулирование пограничных вопросов в регионе эпохальным событием

Подписание Худжандской декларации и договора о стыке границ между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном стало «эпохальным событием». Об этом в своей статье заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В материале глава государства уделил особое внимание окончательному урегулированию пограничных вопросов между странами региона .

Мирзиёев подчеркнул, что границы, которые ранее разделяли народы, теперь становятся мостами дружбы и взаимодействия. По его словам, это решение завершило длительный период неопределенности и создало основу для устойчивого сотрудничества.

Отмечается, что этот процесс стал возможен благодаря политической воле лидеров стран региона, стремящихся к достижению взаимоприемлемых решений без внешнего давления.

«То, что ещё недавно казалось невозможным, сегодня стало реальностью», — подчеркнул президент.

Он отметил, что этот шаг демонстрирует зрелую дипломатию, основанную на взаимном уважении и ответственности за будущее.