Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин при встрече в Южной Корее заключили сделку по Украине: Штаты отказываются от давления на Китай по вопросу Тайваня, а Пекин «склоняет» Россию к миру. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Реальная сделка, заключенная в Южной Корее, касалась не сои или полупроводников, а Украины <…> Пусанская сделка проста. США снижают военное давление в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Регулярные переговоры между военными возобновляются на всех уровнях, от командующих театром военных действий до капитанов кораблей», — говорится в сообщении издания.

Взамен, пишет The Hill, Китай склоняет Россию к принятию замороженного конфликта на Украине: «возможно, без формального мирного договора, но с устойчивым прекращением огня вдоль нынешней линии фронта, с наблюдателями на местах и финансированием восстановления, привязанным к гарантиям нейтралитета».

По оценке журналистов, для Трампа это колоссальная выгода. Он завершает войну, которую не начинал, и претендует на звание миротворца.

На этом фоне сообщалось, что Украина не получала финансовой помощи от Соединенных Штатов в течение 2025 года.