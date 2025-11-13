Бывший сотрудник ЦРУ Эндрю Бустаманте заявил, что санкционная политика США объединила Россию, Китай и Индию. Комментарий экс-разведчика опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По словам Бустаманте, санкционная и тарифная политика США вынудила Китай вывести свои активы из-под американского контроля. По этим же причинам началось сближение России, Китая и Ирана.

«Если вы не нравитесь Соединенным Штатам, они вас накажут, даже если вы не будете воевать с Соединенными Штатами. Если вы просто делаете что-то, что не нравится Соединенным Штатам, они вас накажут», - так экс-разведчик описал политику США.

Бустаманте добавил, что Индия, которая была союзницей США, также начала активнее вести бизнес с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что это прагматичный подход.

Американский экономист Ричард Вольф ранее заявил, что западные страны проиграли России, недооценив Москву и переоценив себя. Он отметил, что РФ обладает огромным промышленным потенциалом, позволяющим ей наращивать производство, и умеет эффективно обходить санкции.