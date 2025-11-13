Зеленский открестился от связи со своим «кошельком»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не общался с Тимуром Миндичем, которого называют его «кошельком», с начала дела о коррупции.

Об этом сообщает «INSIDER.UA».

«Самое главное — приговоры для виновных. Президент во время войны не может иметь друзей», — сказал он.

Ранее стало известно, что Миндич и его соратник — бизнесмен Александр Цукерман не планируют возвращаться из Израиля на Украину. Сообщается, что они являются объектами расследования со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) по делу об отмывании денег.

До этого стало известно, что Миндич смог покинуть страну как отец троих детей. Госпогранслужба, как уточняется, не получала никаких поручений от правоохранительных органов по запрету выезда бизнесмена с территории Украины.