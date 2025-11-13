В Польше заявили о возможном возобновлении обязательной военной службы

Властям Польши однажды придется возобновить обязательный призыв на военную службу. Об этом заявил начальник управления образования генштаба вооруженных сил страны бригадный генерал Рафал Мерник в эфире радиостанции RadioZet.

«Учитывая проблемы демографии и то, что нас ждет в будущем, рано или поздно мы столкнемся с таким решением (возобновление обязательного призыва на военную службу. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

На данный момент польская армия состоит из бойцов, заключивших контракт. При этом обязательный призыв на военную службу в стране не был отменен — его приостановили.

По мнению польского генерала, решение о возобновлении обязательной службы может привести к увеличению численности и возможностей резервов армии, а также подготовит местных жителей к кризисным ситуациям.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что численность польской армии составляет 215 тысяч военнослужащих. По его словам, в период с 6 по 11 ноября на прохождение добровольной военной подготовки записались еще 15 тысяч человек.