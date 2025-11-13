В России оценили идею Трампа скопировать российский праздник

Обозреватель «Абзаца» Андрей Перла похвалил идею президента США Дональда Трампа ввести в стране два новых государственных праздника, касающихся Первой и Второй мировых войн. Перла назвал это «лучшим способом сплотить нацию».

Ранее Трамп сообщил, что в США начнут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Он указал на аналогичные празднования в России и Британии.

«Трамп совершенно прав. На самом деле нет лучшего способа сплотить нацию, лучшего способа продемонстрировать, что государство едино, нет лучшего способа сказать: «Мы один и тот же народ, мы те же самые люди, которые воевали в великих войнах и одерживали победы», - заявил Перла.

Он добавил, что именно такой подход применяется в России. По мнению обозревателя, Трамп «понимает и чувствует это совершенно точно».