Что происходит в мире сегодня: раскол в ЕС и обвинения от Макрона

Еврокомиссия обсуждает новые схемы финансирования Украины, пока в ЕС нарастает раскол из-за санкций против России. В то же время в США президент Дональд Трамп игнорирует вопросы о письмах Джеффри Эпштейна.

Макрон обвинил Россию в распространении слухов о клопах

Французский президент Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении слухов о нашествии постельных клопов во Франции. Об этом Макрон заявил на встрече с читателями газеты La Dépêche в Тулузе.

Зимой 2024 года парижане сообщали о клопах в кинотеатрах, высокоскоростных поездах, парижском метро и зоне ожидания в аэропорту Руасси - Шарль де Голль. По словам Макрона, Россия подхватила эту вирусную тему и создала «миллионы фейковых аккаунтов», которые активно обсуждали клопов в соцсетях.

ЕС выделил Украине почти шесть миллиардов евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти шести миллиардов евро из кредита G7, который должен погашаться доходами от замороженных российских активов. Об этом она заявила, выступая в Европарламенте 13 ноября. Фон дер Ляйен также приветствовала обязательство Европейского совета покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет. По словам главы ЕК, власти Евросоюза тесно сотрудничают с Бельгией и всеми странами-членами над вариантами выполнения этого обязательства.

Первый вариант предполагает использование бюджетных возможностей для привлечения средств на рынках капитала. Второй вариант - заключение межправительственного соглашения, в рамках которого члены ЕС самостоятельно привлекут необходимый капитал, И, наконец, третий вариант - кредит под российские активы. Глава Еврокомиссии пояснила, что это может быть сделано «за счет оставшихся средств от иммобилизованных активов».

Трамп не стал отвечать на вопросы об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп не ответил на вопросы журналистов после подписания нового закона, что нетипично для него. Об этом сообщает Mediaite. За несколько часов до подписания документа демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна, опального финансиста и осужденного сексуального преступника.

В 2011 году Эпштейн написал, что Трамп, тогда еще частное лицо, «провел несколько часов у него дома» с человеком, чье имя было скрыто в опубликованной переписке и заменено словом «жертва». В другом письме Эпштейн утверждал, что Трамп «знал о девочках». Что именно он имел в виду, неизвестно. Подписывая закон 12 ноября, Трамп спросил журналистов, есть ли у них вопросы. Несколько корреспондентов попросили прокомментировать письмах Эпштейна. В ответ Трамп сказал: «Я думаю, у нас действительно прекрасная ситуация. У нас есть страна, которую мы любим, и она в отличной форме». Затем помощники Белого дома выпроводили журналистов из Овального кабинета.

Латвия намерена укрепить границу с Россией к 2028 году

Латвия планирует завершить укрепление своей восточной границы к 2028 году, сообщает LSM со ссылкой на правительство страны. В последние недели власти продолжают встречи с жителями приграничных территорий. С ними обсуждается вопрос изъятия земель для создания «Балтийской линии обороны».

Государственные аудиторы указывают, что работа ведется слишком медленно. Однако в рамках создания «Балтийской линии обороны» на восточной границе с Россией и Белоруссией уже установлены различные заграждения - так называемые «зубы дракона», металлические ежи, бетонные блоки типа «Лего» и противотанковые рвы.

Шойгу передал султану Омана послание от Путина

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом и передал ему личное послание от российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что Россия дорожит «доверительным и конструктивным диалогом с оманскими друзьями». Он поблагодарил султана за сбалансированную и взвешенную позицию по украинскому кризису. ТАСС отмечает, что на прошедших в Маскате встречах с руководством Омана также обсуждался вопрос военно-технического сотрудничества.

«Рост раскола в ЕС»

Политолог Александр Асафов заявил, что раскол в ЕС становится всё заметнее на фоне решения США дать Венгрии годовую отсрочку от санкций против России. Об этом Асафов рассказал «Известиям».

По словам Асафова, против Венгрии и Словакии выступают большинство стран Евросоюза. Также он указал на «острое заявление» французов по поводу милитаризации Германии.