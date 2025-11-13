У одного из фигурантов дела о хищении на Украине нашли досье на работников НАБУ

На конспиративной квартире фигуранта дела о хищениях в «Энергоатоме» обнаружили досье на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

© НАБУ

Как пишет «Украинская правда», среди найденных материалов оказались сведения о начальнике НАБУ Семёне Кривоносе и руководителе операции «Мидас» Александре Абакумове.

Уточняется, что документы включали персональную информацию, связанную с их деятельностью.

Издание также утверждает, что за сотрудниками НАБУ могли вести скрытое наблюдение структуры, подконтрольные офису Владимира Зеленского.

Это, как указывается, могло позволить получить доступ к служебным данным о перемещениях работников бюро.

Ранее сообщалось, что западные журналисты обратили внимание на громкие обвинения против окружения Владимира Зеленского на фоне заявлений НАБУ о раскрытии крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе.