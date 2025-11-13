Любовь Гитлера к нацизму объяснили его микропенисом

У Адольфа Гитлера нашли редкое заболевание, которое характеризуется нарушением полового созревания и обоняния. Как пишет The Times, историки отчасти объясняют этой причиной его любовь к политике, нацизму и жестокости.

В ДНК Гитлера нашли подтверждение того, что немецкий фюрер страдал от синдрома Каллмана. Такое состояние обуславливается недостаточной выработкой гормонов, которые отвечают за развитие репродуктивной системы. Мужчины с таким синдромом часто рождаются с необычно маленьким пенисом и неопустившимися яичками. Ведущий генетик исследования Тури Кинг подробно рассказала об этом в документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора», который выйдет на канале Channel 4.

По словам Кинг, секвенирование ДНК не может ответить точно, был ли у Гитлера микропенис или нет. Однако наличие синдрома Каллмана повышает этот шанс. Из медицинского обследования Гитлера, проведенного еще в 1923 году, известно, что у фюрера не было опущено одно яичко. Из-за этого над ним издевались сослуживцы во времена Первой мировой войны. Как отмечает Кинг, вполне возможно, что предметом их насмешек были не только яички Гитлера, но и размер его гениталий.

Британский историк, специализирующийся на изучении нацистской Германии, Алекс Дж. Кей заявил, что теперь может объяснить любовь Гитлера к политике его проблемным пенисом. По его словам, по этой причине фюрер и не старался построить личную жизнь.

У других высокопоставленных нацистов были жены, дети и даже внебрачные связи. Гитлер — единственный человек из всего нацистского руководства, у которого всего этого не было. Поэтому я думаю, что только при Гитлере нацистское движение могло прийти к власти

Кроме того, новое исследование опровергло слух о том, что Гитлер был евреем. В его рамках также удалось установить, что фюрер находился в зоне риска развития таких заболеваний, как аутизм, биполярное расстройство и шизофрения. Однако узнать, действительно ли Гитлер страдал от одного из них, невозможно.

«Если бы он [Гитлер] увидел результаты своего генетического текста, он почти наверняка отправил бы себя в газовую камеру», — прокомментировала результаты исследования Кинг.

Объектом изучения генетика был кусок окровавленной ткани. Его в мае 1945 года американский полковник срезал с дивана из бункера Гитлера.

Ранее сообщалось, что британский историк и телеведущий Эшли Коуи раскрыл размер украденного пениса Наполеона. По его словам, он составлял «чуть более двух сантиметров».