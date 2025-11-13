Часть украинских беженцев в Германии останется без пособий

Власти Германии достигли компромисса по вопросу лишения части беженцев с Украины так называемых гражданских пособий. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, гражданские пособия перестанут получать украинцы, прибывшие в ФРГ после 1 апреля текущего года. При этом им продолжат оказывать материальную помощь наравне с другими просителями убежища, но в денежном выражении она станет существенно меньше, чем сейчас.

Размер гражданского пособия на одного человека составляет от €506 до €563. Для подростков в возрасте 15–18 лет эта сумма достигает €471. В целом размер гражданского пособия превышает базовую материальную помощь, составляющую €460, на €103.

4 ноября портал LSM со ссылкой на представителя Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлии сообщил, что власти этой республики собираются пересмотреть программу поддержки беженцев с Украины. Решение было принято в связи со сменой приоритетов.

Ожидается, что некоторые льготы для украинцев будут отменены. При этом реальная картина того, как изменятся пособия для беженцев, станет видна только в конце 2025 года.