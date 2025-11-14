Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес назвал главу киевского режима Владимира Зеленского коррумпированным тираном на фоне коррупционного скандала, разгоревшегося на Украине.

Соответствующее заявление экс-советник американского лидера сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Кортеса, Зеленский и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак — это коррумпированные тираны и ненадежные союзники для Соединенных Штатов Америки.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что даже в западных СМИ, которые «обожают Зеленского», не оставили без внимания то, насколько тяжким является соответствующее происшествие на Украине.