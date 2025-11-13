Украинские политологи считают, что коррупционный скандал, в котором оказались замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, может привести к масштабному кризису на Украине и даже ударить по ВСУ. Об этом пишет The Times.

Министры энергетики и юстиции Украины ушли в отставку после того, как Зеленский потребовал их увольнения в попытке разрядить обостряющийся политический кризис. Новый коррупционный скандал в стране связан с хищением из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов.

The Times отмечает, что кризис может ослабить поддержку Украины со стороны западных доноров, вложивших значительные средства в поддержание энергосистемы страны. Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, близким соратником Зеленского. Миндич - совладелец компании «Квартал 95», основанной Зеленским в 2003 году и ставшей трамплином для его карьеры комика.

В начале недели в доме Миндича провели обыски сотрудники антикоррупционного агентства Украины. Как сообщают украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков.

Расследование против Миндича стало одной из причин летней попытки Зеленского лишить антикоррупционные органы независимости. В итоге Зеленскому пришлось отступить на фоне протестов и критики со стороны западных союзников Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало серию аудиозаписей, которые, по мнению следователей, доказывают заговор с целью хищения. Разговоры на всех записях ведутся на русском языке. На одной из них чиновники обсуждают увеличение откатов за строительство защитных сооружений для энергетических объектов с десяти до 15 процентов.

Депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) объявили о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала.

Хотя этот шаг вряд ли увенчается успехом, поскольку партия Зеленского имеет подавляющее большинство в парламенте, скандал представляет себе «бомбу замедленного действия» для Зеленского, предупредили киевские политологи в беседе с The Times.

По мнению одного из собеседников газеты, обвинения могут спровоцировать «неконтролируемый политический кризис» на Украине, если на них не отреагировать должным образом. Он указал, что для оппозиции существует большой соблазн начать масштабную атаку на Зеленского.

«Развязывание внутриполитического конфликта чревато острым внутренним кризисом, который может значительно ослабить государство в военное время, а в худшем случае - даже привести к военному поражению», - заключил политолог.

