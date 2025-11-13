В Минобороны Турции рассказали, что находилось на борту разбившегося в Грузии самолета

На борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета С-130 находился личный состав и средства обслуживания воздушных судов, боеприпасов не было. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает телеканал NTV.

В ведомстве отметили, что говорить сейчас о причинах катастрофы преждевременно, расследование продолжается.

О крушении самолета стало известно 12 ноября. По данным Минобороны Турции, воздушное судно вылетело из Азербайджана.

В Грузнавигации рассказали, что самолет не подавал сигнал бедствия, однако пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. Специалисты оперативно начали поисково-спасательную операцию.

Впоследствии в результате поисковых работ на месте ЧП были найдены все 20 турецких военных, которые были на борту.