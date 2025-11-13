Арестована фигурантка дела Миндича о коррупции на Украине

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Людмилы Зориной, которая проходит по делу о коррупции в энергетической отрасли, пишет "РБК Украина".

Суд постановил арестовать предпринимательницу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен (около 285,6 тысячи долларов).

Данное уголовное дело приобрело широкий резонанс в связи с участием в нем бизнесмена Тимура Миндича, известного как соратник президента Владимира Зеленского. Расследование проводится Национальным антикоррупционным бюро Украины, которое 10 ноября объявило о проведении масштабной спецоперации в энергетической сфере.

В рамках дела фигурируют несколько ключевых персонажей, обозначаемых оперативными псевдонимами: "Карлсон" (Тимур Миндич), "Тенор" (представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов) и "Рокет" (советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк). На опубликованных НАБУ фотографиях были запечатлены крупные суммы иностранной валюты, изъятые в ходе обысков.

На фоне развивающегося скандала правительство Украины отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко, также фигурирующего в расследовании. По данным СМИ, обыски проводились как у бывшего министра энергетики, так и в компании "Энергоатом", что свидетельствует о системном характере предполагаемых коррупционных схем.