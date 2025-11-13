Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Президент Финляндии высказался о диалоге с Путиным

Финский президент Александр Стубб заявил, что «в какой-то момент» Финляндия начнет диалог с президентом России Владимиром Путиным, сообщает YLE. По словам Стубба, посредничество в достижении мира требует терпения. Он подчеркнул, что последние полтора года «много размышлял об этом вместе с европейскими коллегами». Стубб отметил, что, «безусловно, в какой-то момент и в каком-то формате» канал для диалога с Россией будет открыт.

По словам финского президента, он пришел к выводу, что не обо всех переговорах и каналах связи следует говорить публично. Стубб добавил, что все переговоры с Москвой должны вестись Европой скоординированно, а цели этих переговоров - обсуждаться совместно. Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё заявил несколько дней назад, что Европа должна напрямую разговаривать с Путиным, поскольку президент США Дональд Трамп делает то же самое. В России ответили на заявление Ниинистё. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что влияние ЕС уже ослабло, а предложение Ниинистё - «слишком запоздалый звонок», отмечает Yle.

Как российский «Рубикон» стал «главной проблемой» ВСУ

Динамичное новое российское подразделение, известное как «Рубикон», стало «бичом» операторов дронов ВСУ, пишет Financial Times. Используя передовые инструменты и собственный парк дронов-охотников, эта группа ВС РФ обнаруживает, отслеживает и ликвидирует украинских операторов, прежде чем они успевают запустить дрон. Один из солдат ВСУ заявил FT, что дрон заменить легко, а оператора дрона - сложно. Появление «Рубикона» привело к «леденящим душу переменам на цифровом поле боя», сведя на нет попытки Киева добиться успеха, подчеркивается в статье.

Эффективность «Рубикона» усилила давление на украинскую армию, которая и без того отставала от более многочисленной и лучше финансируемой российской армии. Украинский солдат, воюющий недалеко от Красноармейска, назвал «Рубикон» «главной проблемой» ВСУ. Опрошенные FT эксперты заявили, что в состав «Рубикона», обладающего огромными финансовыми ресурсами, входят тысячи человек. Нанося удары на расстояние до десяти километров от украинских позиций, они поражают технику и беспилотники, используемые для снабжения передовой. Помимо наступательных операций, «Рубикон» играет важную роль в обучении других российских подразделений, использующих беспилотники. Один из экспертов назвал «Рубикон» «больше, чем просто подразделением». По его словам, это центр разработки всех видов беспилотных систем, что означает исследования, анализ, разработку тактики, методов и процедур.

США объяснили удары в Карибском море «немеждународной войной»

На этой неделе ключевые союзники США открыто дистанцировались от военной кампании Дональда Трампа в Латинской Америке, а некоторые из них выразили сомнение в законности ударов Вашингтона, пишет The Washington Post. Выступая перед журналистами на встрече министров G7, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро решительно осудил радикальные действия США. Он подчеркнул, что эти операции нарушают международное право и могут привести к эскалации в Карибском регионе, где находятся французские территории. Глава МИД Канады Анита Ананд дала понять, что ее страна не имеет никакого отношения к серии военных ударов, в результате которых с начала сентября погибло как минимум 75 человек.

В Белом доме сообщили о 19 атаках на маломерные суда в Карибском море и восточной части Тихого океана. Вашингтон обвинил жертв этих атак в контрабанде наркотиков, но до сих пор не привел никаких доказательств. Эксперты по военному праву утверждают, что действия США незаконны, поскольку атакам подвергаются гражданские лица, предположительно, участвующие в наркоторговле, а не в боевых действиях. Однако управление юридического советника Минюста США заявило в своем секретном заключении, подготовленном летом, что лица, принимающие участие в ударах по лодкам, не будут подвергаться судебному преследованию. По словам четырех осведомленных источников WP, в Минюсте заявили, что приказы об ударах по лодкам были отданы «в соответствии с законами вооруженного конфликта и являются законными приказами». В документе подчеркивается, что военные «юридически обязаны выполнять законные приказы и не подлежат судебному преследованию за это». В заключении Минюста также утверждается, что США находятся в состоянии «немеждународного вооруженного конфликта».

Назван способ остановить украинский кризис

Санкции, очевидно, не могут остановить конфликт на Украине, пишет Strategic Culture. По мнению автора статьи, только отказ от «дикого бредового мнения», которого все еще придерживаются многие западные лидеры, что экономика России «стоит на коленях», способен прекратить украинский кризис. Автор Strategic Culture добавил, что попытка конфисковать замороженные российские активы - это не стратегия, а провал управления на многих уровнях ЕС.

По версии автора, это позволяет понять, почему Владимир Зеленский «все еще в игре»: для него деньги, поступающие с Запада, обеспечивают «минимальное количество пушечного мяса, необходимого для поддержания всего этого цирка». Зеленский может оставаться у власти, лишь сохраняя военное положение в стране, подчеркивает Strategic Culture. Автор статьи отметил, что ВСУ скоро потеряют Красноармейск и это «потянет за собой всю украинскую армию».

В Таиланде арестовали россиянина по запросу США

На Пхукете по запросу США был арестован россиянин, сообщает The Phuket News. По данным издания, в США мужчину обвиняют в хакерской деятельности. Об аресте гражданина РФ 12 ноября сообщила киберполиция Таиланда на пресс-конференции. Во время пресс-конференции глава ведомства Сурапон Прембут рассказал о пяти операциях, главной из которых был разгром сети, обвиняемой в отмывании денег. Арест россиянина был освещен без подробностей, но полицейские назвал его, подчеркивает The Phuket News.

В пресс-релизе он был назван «хакером мирового класса», якобы причастным к атакам на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств в Европе и США». В США делом против россиянина занимается ФБР. Генпрокуратура Таиланда одобрила его арест на основании американского запроса об экстрадиции. По данным The Phuket Express, 35-летний мужчина (его имя и гражданство в статье не называются) прибыл в Таиланд 30 октября через международный аэропорт Пхукета и был отслежен до отеля в районе Таланг. Несколько его электронных устройств были изъяты для проведения экспертизы. Сотрудники ФБР присутствовали на операции «в качестве наблюдателей.