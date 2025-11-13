Парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии Русского дома

Молдавский парламент проголосовал в первом чтении за прекращение действия соглашения, регулирующего деятельность Российского дома в Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС. За предложенную инициативу выступили 60 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность", а также парламентарии от партии "Демократия дома". Законопроект предусматривает формальное расторжение договора между правительствами Молдавии и России о создании и обеспечении работы культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 года. В документе также оговаривается, что Министерство иностранных дел Молдавии должно проинформировать российскую сторону о прекращении действия данного соглашения. "Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров", - говорится в тексте документа. 5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома.