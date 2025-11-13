Что произошло 13 ноября: взрыв на угольной шахте и катастрофа MD-82

13 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — взрыв на угольной шахте и катастрофа MD-82. Подробности — в материале «Рамблера».

Взрыв на угольной шахте

13 ноября 1909 года на шахте Черри в Иллинойсе, США, произошел пожар, в котором погибли 259 горняков из 490 находившихся внутри. Пожар начался от керосиновой лампы и распространился по шахте, отрезав путь наверх. Спасательная команда Джона Банди несколько раз спускалась в шахту, но седьмой спуск оказался фатальным. Огонь удалось остановить только через двое суток, герметично запечатав шахту. Тела погибших извлекали полгода.

Катастрофа MD-82

Катастрофа MD-82 под Урумчи произошла 13 ноября 1993 года. Авиалайнер McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании China Northern Airlines выполнял внутренний рейс CJ6901 по маршруту Шэньян — Пекин — Урумчи. При посадке в аэропорту Дивопу самолет зацепил провода ЛЭП и рухнул на землю в 2,2 километрах от торца ВПП. Из находящихся на его борту 102 человек (92 пассажиров и 10 членов экипажа) погибли 12.

Открытие железнодорожного сообщения и телеграфной связи между Москвой и Петербургом

13 ноября 1851 года в России открылась железнодорожная линия и телеграф между Москвой и Петербургом. Первоначально она называлась Петербурго-Московской, а в 1855 году — Николаевской. Протяженность дороги — 645 км. Были построены два вокзала, 34 станции, 8 крупных, 182 малых и средних моста, 19 путепроводов. Первые поезда прошли в августе 1851 года, перевезли два батальона полков. Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в 11:15 и прибыл в Москву на следующий день в 9:00, преодолев путь за 21 час 45 минут со скоростью 29,6 км/ч. Телеграфной связью могли пользоваться только правительство и служащие железной дороги.

Всеобщая забастовка в Финляндии

Всеобщая забастовка в Финляндии началась 13 ноября 1917 года. Рабочие отряды захватили железнодорожные станции, телефонные и телеграфные узлы, арестовав наиболее активных реакционеров. Протесты быстро распространились на Выборг, Таммерфорс, Хювинге и другие промышленные города. 18 ноября забастовка была прекращена, но рабочие встретили это решение враждебно, организовав митинги с требованием продолжать борьбу. 19 ноября представителям Социал-демократической партии Финляндии удалось убедить рабочих прекратить забастовку, пообещав взамен сформировать социалистическое правительство.

Изобретение сосисок

Мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски 13 ноября 1805 года в Вене, смешав говяжий и свиной фарш. Он назвал их франкфуртскими, но позже они стали называться венскими. Спор о родине сосисок идет между Франкфуртом и Веной, но официального признания нет. Сегодня существуют разные виды сосисок: молочные (свинина, говядина, сухое молоко, яйца), сливочные (свинина, говядина, сухие сливки, специи), докторские (свинина, говядина, сухое молоко) и русские (свинина, говядина с пряностями). Основной принцип приготовления остался неизменным с момента изобретения Ланера.