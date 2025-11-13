Главным противником России в конфликте на Украине выступает вовсе не США или Евросоюз, а Великобритания. Как сообщает РИА Новости, Лондон давно ведет борьбу за мировое господство англосаксов, а Москва в очередной раз стала для него ключевым соперником.

Появившаяся информация о звонке с Даунинг-Стрит в Кремль многим показалась удивительной. По сообщениям британских СМИ, советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл связался с советником президента России Юрием Ушаковым. Разговор касался Украины, однако не имел продолжения: собеседник стремился донести позицию европейцев, но был заметен «дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию». Несмотря на это, важен сам факт попытки налаживания секретного канала.

Формально все объясняется тем, что в начале 2025 года Запад волновался из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По этой причине звонок Пауэлла вполне мог быть вызван желанием объяснить Москве позицию Лондона: Великобритания и Европа не будут прекращать поддержку Украины. Причем говорилось об этом от лица всего коллективного Запада, поскольку Британия уже давно стала вывеской глобального проекта англосаксонских элит. Его форма изменилась с роспуском британской империи, однако не суть — мировое господство, означающее контроль над потоками, процессами и элитами.

По этой причине Пауэлл, как более опытный и влиятельный человек, чем премьер Кир Стармер, может позволить себе говорить от лица Запада как от проекта англосаксов. По этой же причине Владимир Зеленский не боится Трампа.

«Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел личную встречу с королем. Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов... Его Величество очень внимателен к нашему народу. Возможно, "внимателен" — не совсем верное слово. Он очень поддерживает нас», — говорил глава киевского режима в интервью Guardian.

За три года король Карл III уже трижды принимал Зеленского, чего не удостаивался ни один глава иностранного государства. Монарх делает это не из любви к Украине, а поскольку играет «шахматную партию на глобальной доске», которая длится уже столетия. Россия в ней периодически оказывается ключевым соперником, и даже сейчас, по сути, держит оборону от политической атаки «украинскими» фигурами, которую ведут англосаксы.

Желания нанести стратегическое поражение у Запада уже нет, однако есть твердое намерение свести дело к заморозке фронта. Для Британии это будет фактической победой, которая позволит забрать Украину под контроль. Понимают это не только в Лондоне, но и в Москве, а потому Россия не позволит британцам навязать свою игру.