СМИ узнали, кто может занять должность министра энергетики Украины

Глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий стал основным кандидатом на должность министра энергетики Украины после ухода в отставку Светланы Гринчук. Об этом сообщило издание «Общественное» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

По словам источника, в настоящий момент власти страны не рассматривают других кандидатов на этот пост, поскольку Корецкий «сильнейший в отрасли».

Корецкий возглавил «Нафтогаз» в мае 2025 года после того, как его предшественника Алексея Чернышева назначили министром национального единства. До этого топ-менеджер более двух лет был председателем «Укрнафты».

12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук в своем Telegram-канале сообщила, что подала заявление об отставке. На своем посту она проработала менее полугода — с июля 2025 года.

Отставка Гринчук последовала после требования Владимира Зеленского из-за скандала по делу о коррупции в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися в стране обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос в том числе доверия.