Премьер Госсовета КНР посетит Россию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию с визитом 17--18 ноября, в ходе которого примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал на брифинге официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«По приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина премьер Госсовета КНР Ли Цян с 17 по 18 ноября посетит Россию», — заявил дипломат.

4 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В переговорах участвовали и другие члены российской делегации, среди которых вице-премьеры России Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Александр Новак.