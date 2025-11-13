Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в якобы распространении фейковой информации о нашествии постельных клопов в стране, но в то же время признал наличие такой проблемы в республике. Его слова приводит La Dépêche.

По его словам, Россия якобы распространяет фейки, и в качестве примера он привел ситуацию с постельными клопами во Франции. Он признал, что такая проблема действительно существовала, однако на несколько недель «она стала главной темой в стране» из-за «ложных аккаунтов», которые были «созданы русскими».

Таким образом якобы Москве удалось привлечь значительное внимание к теме с постельными клопами, утверждает президент Франции.

Макрон объявил о начале космических войн

Несколько дней назад глава генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон также обвинил Россию в нашествии постельных клопов. Он заявил, что Россия якобы пытается разобщить Францию «дестабилизирующими действиями». Мандон уточнил, что под ними он имеет ввиду «дела с постельными клопами».

В июле телеканал BFMTV сообщил, что во Франции за последний год число случаев заражения жилья постельными клопами выросло вдвое. По данным Союза экспертов по дезинсекции и Ассоциации специалистов по охране окружающей среды, по всей стране в июне было зафиксировано около 77 тыс. вызовов службы дезинсекторов.