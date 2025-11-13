В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

Европейскому союза (ЕС) и России необходимо использовать возможности для активизации контактов между политиками. Об этом в преддверии форму БРИКС в Сочи заявил Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул важность форума, так как это, по его словам, одна из «очень немногих возможностей» встретиться между политиками ЕС и России.

«На мой взгляд, необходимо активизировать эти контакты», — призвал Картайзер.

Ранее стало известно, что партийная делегация «Альтернативы для Германии» (АдГ) прибудет с визитом в Россию с 13 по 16 ноября. По данным агентства, поездка направлена на поддержание двустороннего диалога.

Политики АдГ примут участие в форуме БРИКС, где выступят с докладами.