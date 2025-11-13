Европа должна прекратить политику перевооружения, поскольку в конечном счете это приведет к ядерной войне.

Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

«Нам нужно прекратить перевооружение Европы. В конечном счете это приведет нас к ядерной войне», — считает Мема.

В публикации он указал на пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о европейском фонде в рамках программы «Безопасность для Европы» или SAFE для наращивания производства оружия. Политик считает, что курс главы ЕК в ближайшие годы приведет Европу к войне.

В Кремле заявили об опасности ядерной риторики

До этого в Евросоюзе достигли соглашения по перенаправлению на оборону средств гражданского назначения из бюджета. В публикации отмечается, что председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения по инвестициям.

Договоренности должны открыть для оборонной сферы существующие фонды Евросоюза, которые обычно используются в гражданских целях.