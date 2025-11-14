В Париже простились с Эриком Булатовым

Церемония прощания с советским и российским художником, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым прошла в Свято-Троицком соборе в Париже. Как убедился корреспондент ТАСС, десятки человек пришли, чтобы проститься с одним из ярчайших представителей современного искусства.

Тело Булатова поместили в гроб со стеклянным окошком. Участники церемонии подходили к нему, чтобы попрощаться. Также они выражали соболезнования жене Булатова, Наталье, которая присутствовала на прощании. Среди тех, кто пришел проститься с художником, были представители российских культурных учреждений и дипломаты, в том числе посол России во Франции Алексей Мешков.

Ранее источник сообщил ТАСС, что тело художника будет кремировано. После кремации его прах перевезут и захоронят в Москве.

О художнике

Эрик Владимирович Булатов - советский и российский художник, представитель московского концептуализма. Известен противопоставлением плакатного текста с фигуративной иллюстрацией. Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбурге).

В 1958 году окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1959 года работал в детских издательствах "Детгиз" и "Малыш" вместе с И. И. Кабаковым и О. В. Васильевым. Выставочную деятельность начал в 1957 году в Москве, с 1973 года - за границей.

В 1970-х годах создал первые картины-конструкции, сочетавшие пространство классического пейзажа с плакатными или текстовыми вставками. В рамках одной картины Булатов сопоставлял образы идеологизированного пространства советской реальности и лирические ландшафты, тексты и изображения ("Опасно", "Иду", "Добро пожаловать"). В 1980-х годах оригинальный творческий стиль художника получил развитие в работах "Не прислоняться", "Революция - перестройка", "Перестройка", "Заход или восход солнца" и др.

Известность Булатову принесла картина "Слава КПСС", созданная в 1975 году. В 2008 году ее продали за $2,1 млн.