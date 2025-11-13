«Большая семерка» выступила с новым заявлением по Украине

Страны G7 в своем заявлении по Украине призвали остановить конфликт по линии фронта. «Большой семеркой» подтверждена острая необходимость немедленного прекращения огня.

В документе сказано, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Также указывается приверженность принципу «недопустимости изменения международных границ силой».

Страны G7 согласились увеличивать экономические издержки для Москвы. Это касается, в том числе, принятие мер в отношении государства и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России.

При этом тема коррупционного скандала на Украине в заявлении не поднимается, отмечает издание «Страна».

Ранее стало известно, что итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.