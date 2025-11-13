Макрон объявил о начале космических войн

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал значительное увеличение инвестиций в космическую оборону. В рамках новой стратегии на эти цели будет направлено дополнительно 4,2 миллиарда евро. С соответствующим заявлением он выступил, посещая центр космонавтики и авиации в Тулузе.

Глава государства подчеркнул, что современные противостояния уже активно переходят в космическое пространство.

«Космос — больше не убежище, он стал полем боя», — цитирует его AFP.

Он добавил, что именно там, по его мнению, будут разворачиваться войны будущего.

Макрон также акцентировал внимание на действиях России, которые Париж рассматривает как угрозу.

Ранее Макрон сообщил, что драгоценности, похищенные при ограблении Лувра, будут найдены и возвращены в музей.