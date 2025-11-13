Запад должен считаться с позицией России по гарантиям безопасности, ее игнорирование может привести к распаду Европы. Такое мнение высказал РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По его словам, президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров уже ясно озвучили позицию российской стороны.

«И я думаю, что мы должны принять ее. Я думаю, что Европа должна принять ее», - заметил Лоуренс Уилкерсон.

Эксперт уверен, что если Запад в своей «ошибочной попытке обескровить Россию» позволит «всему этому продолжаться», то последствия будут самые негативные.

«Это не только не принесет успеха, но и приведет к распаду Европы на части», - уверен он.

Напомним, что до начала российской спецоперации на Украине МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий.