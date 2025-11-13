Стало известно, что случилось в Херсоне сразу после отъезда Зеленского

Сразу после отъезда Владимира Зеленского в Херсоне пропал свет. Ранее глава киевского режима посетил город и сфотографировался на фоне стелы с его названием. Об этом рассказали в подполье, пишет ТАСС.

© Соцсети

По словам подпольщиков, в городе не было проблем с электричеством до тех пор, пока Зеленский не отъехал на какое-то расстояние от него.

По мнению подпольщиков, в Херсоне пришлось компенсировать полученную «в долг» мощность, из-за чего почти сутки не было света.

Ранее в украинских соцсетях восприняли свежее фото главы Украины на фоне въездной стелы в Херсон как прощание с городом.