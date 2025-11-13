Раскрыто желание Эпштейна поделиться с Россией информацией о Трампе

Обвиненный в педофилии покойный финансист Джеффри Эпштейн писал американским и европейским чиновникам письма, в которых он делился желанием передать России некую информацию о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает журнал Politico.

Так, например, в 2018 году Эпштейн через главу Совета Европы Турбьерна Ягланда пытался предложить главе МИД России Сергею Лаврову рассказать о Трампе накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.