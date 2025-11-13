Европейские лидеры пытаются обвинять Россию в ведении гибридной войны против и стран, однако настоящего врага они так и не увидел. Это Украина атаковала инфраструктуру члена НАТО, поделился своим мнением профессор Микеле Джерачи, имея ввиду диверсии на «Северных потоках».

© Danish Defence

«Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина. Но ЕС и итальянское правительство глубоко обеспокоены тем, что Россия ведет гибридную войну против нас», — отметил в соцсети Х он.

Профессор назвал подрыв двух ниток газопровода террористическим актом. Это произошло в апреле 2022 года. Несколько европейских стран проводили расследование и не исключали намеренную атаку.

В Генпрокуратуре России было возбуждено дело по статье о международном терроризме. РФ неоднократно запрашивала данные о результатах расследования, однако так ничего и не получила ни разу.

Ранее «МК» писал, что за террористической атакой на газопроводы «Северный поток» могут стоять три страны – Британия, США и Норвегия. Об этом сообщил лидер партии Великобритании «Наследие» Дэвид Кертен.