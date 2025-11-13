Запад попытается вытащить главу киевского режима Владимира из разгорающегося масштабного скандала о коррупции. Со своим видением ситуации выступил аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович.

В свое посте в соцсети Х он написал еще, что стоит ожидать «обеляющих» заголовков. СМИ рекомендуют писать без оскорблений.

«Уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: «В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией», - порекомендовал Кошкович.

В США назвали будущую замену Зеленскому

Аналитик отметил, что в предстоящих формулировках газетных статей будет написано, что Зеленскому нельзя в отставку, ведь тогда упадет моральный дух ВСУ. Кошкович иронично отметил, что глава киевского режима будет также хорошо и эффективно работать.

Ранее «МК» писал, что коррупционное расследование, формально направленное на приближённых Владимира Зеленского, в действительности преследует цель оказать давление на самого украинского лидера.