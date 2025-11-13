Пока вы спали: смена Зеленского и Токаев об успехах России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Токаев заявил, что все успехи России связаны с Путиным

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает достижения современной России неразрывно связаны с политикой президента Владимира Путина. Он отметил, что Казахстан заинтересован в сильном соседе, пишет РИА Новости.

"Все успехи современной России связаны с Вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства", — сказал глава государства.

По его словам, Казахстан заинтересован в сильном, стабильном и процветающем соседе, с которым создана прочная база доверительного сотрудничества.

Премьер Японии взяла курс на реваншизм, заявил Шойгу

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу считает, что премьер Японии Санаэ Такаити взяла курс на политику реваншизма. По его словам, непонятно, как это сочетается с заявлениями премьера о намерении нормализовать отношения с Россией, сообщает РИА Новости.

"Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с ее же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что полноценная нормализация отношений между Москвой и Токио может занять годы, пишет РИА Новости.

"Полноценная нормализация отношений в этой связи может занять годы, и то лишь в том случае, если японская хунта качественно пересмотрит свое отношение к "северному соседу" и не на словах, а на деле", - поделился секретарь Совбеза РФ.

Трамп проведет разведывательный брифинг

Президент США Дональд Трамп хочет провести разведывательный брифинг в закрытом от прессы формате. Мероприятие запланировано на 19.15 мск., сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"В 11.15 (19.15 мск - ред.) президент получает разведывательный брифинг в Овальном кабинете", - указано в расписании американского лидера.

Отмечается, что тема брифинга неизвестна.

"Хотят расширить войну". На Западе предупредили о новом плане против России

Европейские лидеры и НАТО решили превратить украинский конфликт в войну между Европой и Россией. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон, пишет РИА Новости.

"Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство", — сказал эксперт.

Профессор также почеркнул, что речь идет не о вторжении на российскую территорию, а о дистанционных методах ведения боевых действий.

В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому

Репрессивная политика киевского режима делает положение президента Украины Владимира Зеленского шатким. По мнению бывшего капитана ВС США и экс-сотрудника Госдепартамента Мэтью Хо, есть вероятность, что на смену ему придут крайне правые нацистские формирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Dialogue Works.