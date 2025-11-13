Согласно публикации немецкого издания Junge Welt, коррупционное расследование, формально направленное на приближённых Владимира Зеленского, в действительности преследует цель оказать давление на самого украинского лидера.

В материале утверждается, что дело против бизнесмена Тимура Миндича, считающегося «казначеем» Зеленского, свидетельствует о растущем раздражении западных сторонников Киева из-за его непримиримой позиции в отношении мирных переговоров. В подтверждение этого тезиса издание отмечает, что Зеленский неожиданно прервал свою традиционную серию ночных видеообращений.

Публикация также ставит под сомнение независимость украинских антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По мнению авторов, эти структуры, хотя и не подконтрольны украинской власти, находятся в зависимости от западных спонсоров, которые курируют их создание и финансирование. В качестве примера приводится угроза ЕС летом прекратить финансовую поддержку Киева в случае попыток Зеленского поставить НАБУ и САП под свой контроль.

