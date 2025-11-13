Пекин увидел новый рычаг влияния Москвы: что стоит за поручением Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству в максимально сжатые сроки подготовить дорожную карту по развитию месторождений редкоземельных и критически важных металлов. На выполнение задания отведен всего один месяц. Китайские аналитики отметили, что инициатива сразу привлекла внимание Пекина, который остается крупнейшим производителем редкоземельных элементов в мире. Об этом сообщает издание Baijiahao.

© kremlin.ru

«Став свидетелями того, как Китай ловко использует козырь редкоземельных металлов в международной игре, чтобы точно поразить слабые места противника и перехватить инициативу, кремлевские стратеги решили перенять его тактику», – пишут авторы издания.

Китайские обозреватели подчеркнули, что их особенно заинтересовала подчеркнутая срочность президентского распоряжения. По их оценке, Москва таким образом показывает, что окончательно осознала стратегическую значимость редкоземельных металлов, потребность в которых в мировой промышленности стремительно растет. В качестве примера приводится торговое противостояние США и Китая: когда Вашингтон ввел повышенные пошлины на китайские товары, Пекин ответил ограничением экспорта редкоземельных элементов, что стало серьезным ударом по американскому технологическому сектору.

Путин оценил перспективы партнерства между Казахстаном и регионами России

В КНР указали, что Китай тогда фактически ударил по самой уязвимой точке американской высокотехнологичной и оборонной промышленности, поскольку без редкоземельных металлов невозможны ни производство смартфонов, ни выпуск высокоточных ракет. В Пекине уверяют, что за этой ситуацией внимательно наблюдали и в Москве.

При этом китайские аналитики обратили внимание на парадокс: обладая мощным ядерным арсеналом, Россия фактически лишилась экономических инструментов давления на США. Новым рычагом влияния, по мнению китайских экспертов, Кремль и намерен сделать редкоземельные металлы.

Россия располагает значительными запасами ценных элементов, но большая часть месторождений до сих пор не осваивается. Более того, некоторые виды редкоземельных металлов страна импортирует из Китая. На этом фоне инициатива Владимира Путина рассматривается как попытка не только избавиться от зависимости, но и укрепить российские позиции на мировом рынке, создавая конкуренцию Пекину, передает АБН24.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сравнивал ядерные возможности США и Китая.