Норвегия отказалась давать финансовые гарантии ЕС для схемы с активами РФ

Норвегия не станет использовать средства своего суверенного фонда благосостояния как финансовую гарантию для механизма ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг, его слова приводит Yahoo.

По словам министра, идея задействовать фонды объёмом около 1,6 трлн норвежских крон (примерно $160 млрд) для покрытия возможных юридических последствий «не рассматривается как вариант».

13 ноября министры финансов стран ЕС обсудят возможные схемы выделения 130–140 млрд евро ($152–163 млрд) Киеву, включая использование доходов от российских активов, замороженных в Европе. Однако план остаётся спорным. Бельгия, на чьей территории расположен депозитарий Euroclear, где хранятся основные российские средства, опасается серьёзных судебных рисков.

ЕС беспокоит невозможность Украины вернуть средства по кредитам

Ранее некоторые норвежские депутаты предлагали задействовать крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния — более $2 трлн активов — для страхования рисков ЕС. Но правительство отклонило инициативу, напомнив, что фонд предназначен для долгосрочных инвестиций и не может стать инструментом международных финансовых гарантий. По правилам, власти Норвегии ежегодно могут расходовать только 3% ожидаемой доходности фонда.

Тем временем Бельгия продолжает сопротивляться давлению Еврокомиссии. Брюссель опасается, что использование российских активов без достаточных правовых защит может привести к многомиллиардным искам. Премьер страны уже высказывался против предложения Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации средств Банка России, заявив, что гарантий безопасности для Бельгии недостаточно.

ЕК неоднократно утверждала, что риски преувеличены и речь идёт не о конфискации, однако убедить Бельгию пока не удалось.