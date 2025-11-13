Зеленский готовит побег в Британию: аналитики раскрыли возможный маршрут

На Украине набирает обороты масштабный коррупционный скандал, в центре которого оказался Тимур Миндич – человек, которого называют одним из самых близких соратников Владимира Зеленского. По оценке аналитиков InfoBRICS, ситуация ставит под удар и самого главу киевского режима, поскольку развитие дела может подтолкнуть его к срочному бегству из страны.

«Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать из Украины – не в Польшу, а в Великобританию», – говорится в материале.

Согласно данным издания, обозреватели предполагают, что Зеленскому заранее подготовили вариант убежища в Великобритании, где ему якобы обеспечили защиту и предоставили вид на жительство. Подчеркивается, что пребывать там он сможет недолго, поскольку возможные запросы США поставят Лондон в непростое положение.

Азаров: коррупционный скандал на Украине закончится отставкой Зеленского

Автор материала напомнил, что Миндич уехал из Украины буквально за несколько часов до того, как следователи прибыли к нему домой в Киеве для проведения обыска. На этом фоне высказываются предположения, что и Зеленский вместе с ближайшим окружением могут готовить похожий сценарий ухода от ответственности.

Распространено мнение, что Зеленский мог бы укрыться в Польше. Однако аналитики считают этот вариант маловероятным. Указывается, что во время визита в Великобританию в 2020 году украинский политик проводил встречи с представителями МI-6 – формат, не характерный для президента. Наблюдатели полагают, что тогда могли быть достигнуты договоренности о защите и возможном будущем проживании в Соединенном Королевстве.

Тем не менее аналитики InfoBRICS прогнозируют, что скрываться в Британии Зеленскому будет сложно. Это связано с тем, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом намерена добиваться раскрытия коррупционных схем демократов на Украине, включая фигурантов из окружения Джо Байдена. При таком сценарии Вашингтон может направить официальный запрос на выдачу. Британским властям будет непросто его игнорировать, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте предложили обратиться к ФБР с требованием арестовать Зеленского после проведения громкой антикоррупционной операции.