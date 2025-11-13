Западные страны последние несколько лет вводят в отношении РФ санкции, недавно ограничения против российских нефтяных компаний были приняты американским президентом Дональдом Трампом. Последний весьма активно пытается ограничить доходы Кремля в этой сфере. Как отметили китайские аналитики, пока Вашингтон сражается с российскими энергоносителями – Москва без лишнего шума добилась успеха в другом направлении.

«Западные санкции принесли пользу российскому сельскому хозяйству», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье отмечают, что на фоне западных ограничений вектор развития России сместился в восточном направлении. Быстрая переориентация экспорта энергетических ресурсов в азиатские страны привлекла всеобщее внимание. Однако, параллельно произошел другой, менее заметный, но значительный поворот. Пока мировое сообщество фокусировалось на нефти, Российская Федерация существенно нарастила агропромышленное производство и организовала поставки продукции в Китай.

Китайские обозреватели утверждают, что Россия трансформировала свои сельскохозяйственные угодья в своеобразные «новые нефтяные месторождения». В Китае обратили внимание на значительное увеличение российских поставок говядины, свинины, зерновых, сои и других сельхозпродуктов. К примеру, объемы продаж свинины увеличились многократно, и даже куриные лапки, ранее считавшиеся в России отходами, стали ценным экспортным товаром благодаря высокому спросу в Китае.

Успехи России впечатляют. За короткий период страна не только преодолела зависимость от импорта, но и вошла в число крупнейших экспортеров. Еще недавно Россия импортировала свинину из Китая, а теперь сама поставляет ее в эту страну. Санкции послужили стимулом для инвестиций в сельское хозяйство, и эта стратегия оказалась успешной.

Президент РФ Владимир Путин достиг договоренности с Пекином о долгосрочном сотрудничестве, которое полностью удовлетворяет китайскую сторону. Российская продукция отличается приемлемой ценой и высоким качеством. Кроме того, преимуществом является отсутствие ГМО, что выгодно отличает российскую продукцию от западной. В результате, поставки из России начали вытеснять европейские и американские товары на китайском рынке, создавая серьезную проблему для Запада, особенно для американских фермеров, потеря китайских контрактов для которых стала ощутимым ударом, пишет АБН24.

«Американские фермеры выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией», – сообщают китайские журналисты.

