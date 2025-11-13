На Западе назвали пять возможных сценариев для Украины и ЕС

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выступил в Европарламенте с лекцией, представив пять возможных сценариев развития событий для Украины и Европейского союза. Согласно публикации The European Conservative, наиболее вероятным исходом аналитик считает победу России с консолидацией значительной части украинской территории, в то время как оставшаяся часть страны превратится в несостоявшееся государство, зависимое от Европы.

В качестве наименее неблагоприятного варианта для Киева Миршаймер назвал признание потерь Крыма и восточных областей, что позволит прекратить гибель украинцев в «войне, которую они не могут выиграть».

Одновременно профессор предупредил, что даже после прекращения огня напряжённость в отношениях между Россией и Европой сохранится, выделив шесть потенциальных горячих точек: Арктика, Балтийское море, Калининград, Белоруссия, Молдавия и Чёрное море, отметив, что Европа останется опасным континентом.

Среди других вероятных сценариев Миршаймер назвал вывод американских войск из ЕС и ослабление НАТО, пояснив, что США постепенно смещают фокус в сторону Азии, а администрация Дональда Трампа не заинтересована в «спасении Европы».

Кроме того, аналитик прогнозирует период внутренней нестабильности в ЕС, когда после поражения начнутся взаимные обвинения между европейскими странами, что сделает континент более разобщённым, бедным и менее безопасным.

