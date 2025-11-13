В Кремле прокомментировали неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса

Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которые предполагают в том числе безъядерный статус страны. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, неопределенность японской стороны в вопросе безъядерного статуса вызывает беспокойство.

Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну представителю МИД Японии

В конце октября Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, заявила, что правительство страны намерено продолжить курс на урегулирование вопроса так называемых «северных территорий» и подписать мирный договор с Россией. При этом она подтвердила, что Япония не намерена менять позицию по ситуации вокруг Украины и продолжит критику действий Москвы.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США играют в «опасные игры» с размещением ядерного оружия в Южной Корее и Японии.

Ранее в России допустили создание японского ядерного оружия.