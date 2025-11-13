В США заявили об ожидании конкретных результатов от встречи Путина и Трампа

Итогом следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должно стать достижение конкретных результатов. С таким мнением выступил американский госсекретарь Марко Рубио, его цитирует ТАСС.
Рубио также добавил, что не имеет смысла проводить встречи «только ради встреч».
Ранее в посольстве США сообщили, что следующий раунд консультаций по вопросу восстановления работы дипломатических миссий России и США в Москве и Вашингтоне пока не запланирован..