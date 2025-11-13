США отложили санкции против Венгрии за закупки нефти и газа у России

США сделали исключение из антироссийских санкций для Венгрии, сообщил на брифинге американский госсекретарь Марко Рубио.

© Газета.ru

Дипломат заявил, что исключения из антироссийских санкций для республики будут введены на один год. Рубио пояснил, что немедленное отключение трубопроводов для нефти и газа нанесло бы «глубочайший ущерб» венгерской экономике.

Венгрия анонсировала важное соглашение с США

7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром республики Орбаном в Белом доме, отметив географическую уязвимость страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт. При этом американский президент допустил проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. А Орбан сказал, что только США и Венгрия выступают за мир на Украине.

Ранее в Киеве заявили о приостановке переговоров с Москвой.