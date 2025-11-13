Американский аналитик Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс заявил, что трагическое положение Украины на фронте обусловлено ошибочным восприятием западными странами российской военной мощи.

По его словам, Запад продолжает конфликт, ошибочно полагая, что Россия несёт неприемлемые потери. Слебода отметил, что такой подход наносит стратегическое поражение в первую очередь европейским странам, которые за последние годы утратили возможность проведения суверенной политики.

Аналитик раскритиковал правительство США за непонимание того, что своими действиями оно «уничтожает Европу», и предрёк, что Западу придётся следовать этому сценарию до его «неизбежного, по-шекспировски трагического и кровавого конца».

