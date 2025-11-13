В США раскрыли главную ошибку Запада в конфликте на Украине

Московский Комсомолец

Американский аналитик Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс заявил, что трагическое положение Украины на фронте обусловлено ошибочным восприятием западными странами российской военной мощи.

© Global Look Press

По его словам, Запад продолжает конфликт, ошибочно полагая, что Россия несёт неприемлемые потери. Слебода отметил, что такой подход наносит стратегическое поражение в первую очередь европейским странам, которые за последние годы утратили возможность проведения суверенной политики.

Аналитик раскритиковал правительство США за непонимание того, что своими действиями оно «уничтожает Европу», и предрёк, что Западу придётся следовать этому сценарию до его «неизбежного, по-шекспировски трагического и кровавого конца».

